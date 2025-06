Il Comune di Napoli ha pubblicato un bando per l’assunzione di 5 autisti con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili. Il decreto dirigenziale n. 23, datato 22 maggio 2025, dà il via al concorso pubblico per il profilo professionale di autista, inserito nell’area degli operatori esperti (ex categoria B) del CCNL Funzioni Locali.

Requisiti e mansioni

Per partecipare è sufficiente il diploma di scuola media e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, oltre naturalmente al possesso della patente. In particolare, è richiesta la patente B e almeno una tra le patenti C1, D1 o superiori, o il possesso della CQC per persone o merci. È inoltre necessario essere disoccupati, avere almeno 18 anni, cittadinanza italiana o di un paese UE, e soddisfare tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Le mansioni dei nuovi autisti saranno molteplici: dal trasporto di operatori impegnati in attività di Protezione Civile, al trasporto e consegna merci, al carico e scarico di pacchi e colli, oltre a compiti strumentali e complementari.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il termine per presentare domanda è molto ristretto: sarà possibile candidarsi esclusivamente online da lunedì 16 giugno 2025, ore 9:00, fino a venerdì 20 giugno 2025, ore 17:00. Per accedere al portale di candidatura è necessario essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Due dei posti messi a concorso saranno riservati a favore delle categorie protette.

Prove selettive

La selezione prevede un colloquio conoscitivo, finalizzato a verificare i requisiti psico-attitudinali e le esperienze pregresse dei candidati. Non sono previste prove comparative scritte. La procedura si basa sulle graduatorie di avviamento al lavoro gestite dal Centro per l’Impiego Napoli Centro, individuato come ufficio competente dalla Regione Campania.

Informazioni e aggiornamenti

Per maggiori dettagli sul bando e per rimanere aggiornati sul concorso, si consiglia di consultare regolarmente i siti ufficiali della Regione Campania e del Comune di Napoli.