Drammatico episodio di violenza questa mattina in contrada Rosea, alla periferia di Francavilla Fontana, dove un carabiniere è stato ucciso durante un controllo di routine. La vittima è Carlo Legrottaglie, 59 anni, appuntato dell’Arma. Tra dieci giorni sarebbe andato in pensione.

Tentano la fuga dopo una rapina: sparatoria con i carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato con una normale attività di controllo nei pressi della vecchia strada per Carosino. I militari hanno intercettato una Lancia Ypsilon sospetta con due uomini a bordo. I due avevano rapinato poco prima un distributore di carburante e, nel tentativo di fuggire, si sono schiantati contro un albero.

L’appuntato Legrottaglie si è avvicinato per prestare soccorso, ma i due sono scesi dall’auto e hanno aperto il fuoco, colpendolo mortalmente. Prima di cadere, il militare è riuscito a rispondere al fuoco, ferendo uno dei malviventi.

La caccia all’uomo: arrestati in una masseria a Grottaglie

Dopo la sparatoria, è scattata una vasta caccia all’uomo tra le campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. I due rapinatori sono stati localizzati all’interno di una masseria abbandonata, dove si erano asserragliati. Decisivo l’intervento di due agenti in moto della squadra “Falchi” della Polizia, che hanno risposto al fuoco e arrestato i malviventi.

Uno dei due rapinatori è morto successivamente, mentre l’altro è stato portato nella caserma dei carabinieri a Martina Franca. Resta da chiarire se il decesso sia avvenuto in seguito allo scontro a fuoco con Legrottaglie o durante la cattura.

Addio a Carlo Legrottaglie: avrebbe lasciato il servizio a luglio

L’appuntato Carlo Legrottaglie, residente a Ostuni, era padre di due figli e molto conosciuto nella zona. Oggi avrebbe concluso il suo ultimo giorno di servizio attivo prima di entrare in licenza e poi godersi la meritata pensione a partire da luglio.

I suoi colleghi sono sotto choc, così come molte persone che si sono recate sul posto. L’intera comunità è profondamente colpita e commossa dalla tragica perdita. La salma del militare è stata trasferita per l’autopsia. Intanto, la Lancia Y utilizzata dai rapinatori è risultata rubata a Locorotondo, in provincia di Bari.