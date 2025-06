Negli ultimi anni, la società italiana ha dovuto affrontare numerose difficoltà economiche, con una crisi che continua a colpire duramente le famiglie e le imprese. In questo contesto, lo Stato interviene con misure di sostegno mirate, come il Bonus Energia, che torna protagonista con un’importante novità: l’importo può arrivare fino a 500 euro.

Cos’è il Bonus Energia e a chi spetta

Il Bonus Energia 2025 è un contributo una tantum destinato a sostenere le famiglie italiane nel pagamento delle bollette di luce e gas, in un periodo in cui i costi energetici continuano a salire. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Governo, con uno stanziamento complessivo di 3 miliardi di euro, per alleviare la pressione economica sui nuclei familiari più fragili.

Ecco i requisiti principali:

ISEE fino a 25.000 euro → bonus pari a 200 euro

ISEE inferiore a 9.530 euro → bonus maggiorato fino a 500 euro

Come richiedere il Bonus Energia

La procedura per accedere al Bonus Energia è semplice e digitale. Ecco i passaggi fondamentali:

Aggiornare il proprio ISEE per l’anno in corso.

Accedere al sito INPS con SPID, CIE o CNS.

Inserire o aggiornare l’IBAN sul proprio fascicolo previdenziale.

Il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente indicato, evitando trafile burocratiche complesse.

Sostegno anche per le imprese

Oltre alle famiglie, il Governo ha previsto 600 milioni di euro per sostenere anche piccole e medie imprese, attraverso bonus energia per gas ed elettricità. Un intervento fondamentale per preservare la competitività delle aziende italiane in un contesto economico ancora instabile.