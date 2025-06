Giornata di forti disagi per i viaggiatori in transito dall’aeroporto di Napoli Capodichino. Un problema tecnico al sistema radar dello scalo, emerso in seguito a un intervento di manutenzione da parte dell’ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo), ha costretto alla cancellazione di 45 voli complessivi.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa della Gesac, società che gestisce lo scalo partenopeo, sono 20 gli atterraggi annullati e 25 i decolli vietati già solo fino alle ore 13 di oggi. I viaggiatori coinvolti, rimasti bloccati in aeroporto, stanno ricevendo assistenza da parte della Gesac, che ha attivato misure di supporto informativo e distribuzione di acqua.

Tutte le compagnie aeree hanno attivato le procedure di “riprotezione”, al fine di garantire ai passeggeri soluzioni di viaggio alternative rispetto ai voli cancellati.

L’ENAV, con una nota ufficiale, ha spiegato che il malfunzionamento ha interessato il radar dedicato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento allo scalo. «La decisione di ridurre temporaneamente il numero dei voli in arrivo – si legge – è presa in via precauzionale per assicurare i consueti e rigorosi standard di sicurezza operativa, da sempre cardine dei servizi del Gruppo Enav».

I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto e hanno già individuato l’origine del problema, ma al momento non è possibile fornire una tempistica certa per il pieno ripristino delle attività.

Nel frattempo, si raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo tramite i canali ufficiali dell’aeroporto o della compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.