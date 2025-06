Un improvviso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Volla, comune in provincia di Napoli. Le fiamme hanno coinvolto due automobili e il cassone di un rimorchio per autocarro, generando un’enorme nube di fumo nero ben visibile anche a chilometri di distanza.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo in poco tempo evitando conseguenze peggiori. Non risultano feriti, ma resta da accertare la causa dell’incendio, al momento ancora in fase di indagine.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, allarmati dalla densa colonna di fumo.