Il Cratere del Vesuvio si conferma una delle mete più amate dai turisti, con 2.349 visitatori registrati in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Un autentico tutto esaurito, favorito sia dalle ottime condizioni meteorologiche sia dal weekend festivo che ha incentivato la presenza di turisti italiani e stranieri.

Il commento del Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio

«In occasione della Festa della Repubblica, il Cratere del Vesuvio è visitato da 2.349 persone, facendo registrare il sold out dei biglietti disponibili per la giornata» ha dichiarato Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

«Un dato significativo – ha aggiunto – che conferma quanto il nostro vulcano continui ad attrarre visitatori da ogni parte del mondo, affascinati dalla sua unicità e dalla possibilità di vivere un’esperienza immersiva nel cuore di un ambiente naturale straordinario.»

Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio

La straordinaria partecipazione registrata in una data simbolica per l’Italia rafforza il ruolo del Parco come modello di turismo sostenibile e come strumento di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e geologico del territorio vesuviano.

Il successo del 2 giugno segue una tendenza positiva registrata nei mesi primaverili, con un costante aumento dei flussi turistici, attratti da percorsi naturalistici, visite guidate al cratere e iniziative educative promosse dal Parco.