Attimi di tensione in via Tagliamento, ad Avellino, dove una donna di 50 anni, originaria dello Sri Lanka, è precipitata dal balcone del suo appartamento situato al secondo piano di un edificio residenziale. L’impatto al suolo è violento: la donna è soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati, dove si trova attualmente intubata e in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un tentativo di suicidio, anche se al momento non si escludono altre piste. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare gli accertamenti e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti.