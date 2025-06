Una giornata segnata dal dolore in provincia di Caserta. A Capua, un giovane di circa 30 anni, originario del Gambia, ha perso la vita mentre si trovava nella piscina dell’agriturismo “La Colombaia”. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era in acqua, probabilmente un arresto cardiaco, e non è più riemerso.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli altri ospiti. A lanciare l’allarme è stata una donna presente a bordo vasca, insospettita dall’immobilità del corpo in acqua. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il decesso è stato dichiarato sul posto.

Indagini in corso: si attende l’esito dell’autopsia

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Capua, che mantengono il massimo riserbo. La salma è stata trasferita all’ospedale di Caserta per gli accertamenti medico-legali, che chiariranno con esattezza le cause della morte.

Il giovane era ospite della struttura insieme a un amico di nazionalità cingalese. I due avevano deciso di prolungare il soggiorno di una notte a causa dello sciopero dei treni in corso ieri.

Il titolare dell’agriturismo ha espresso cordoglio:

«Siamo profondamente scossi e addolorati. I rilievi medico-legali confermano che si è trattato di una morte accidentale, senza alcuna responsabilità da parte nostra».

Malore in spiaggia a Mondragone: muore 63enne

A poche ore di distanza, un’altra tragedia ha colpito la costa di Mondragone. Un uomo di 63 anni è morto improvvisamente mentre passeggiava lungo la spiaggia con la moglie. Il fatto è avvenuto nel tratto di litorale tra “Le Vagnole” e l’area archeologica di Sinuessa.

L’uomo si è accasciato al suolo per un malore improvviso. I tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 si sono rivelati inutili. Sgomento e dolore tra i presenti, che hanno assistito impotenti alla scena.