Una notizia che ha sconvolto Napoli, Capri e tutta la Polizia di Stato: è morto a soli 34 anni Simone De Martinis, agente in servizio presso il commissariato di Capri.

Il giovane poliziotto si trovava a Roma, dove si era sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore benigno. Purtroppo, in seguito a gravi complicazioni post-operatorie, ha avuto un’emorragia cerebrale. Ricoverato in condizioni critiche, è stato sottoposto a un secondo intervento d’urgenza.

Il coma e il tragico epilogo

Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. Venerdì è entrato in coma irreversibile e, nonostante ogni tentativo dei medici, Simone è deceduto nelle ore successive.

Il cordoglio della comunità e della Polizia

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di dolore tra colleghi, amici e conoscenti. Simone era molto stimato per il suo impegno professionale e per il suo carattere gentile e disponibile.

Il commissariato di Capri ha espresso il proprio cordoglio, così come numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini che, in queste ore, stanno riempiendo i social di messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.