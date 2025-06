Un gesto concreto, simbolico e profondamente inclusivo: il balcone principale del Municipio di Nola, affacciato sulla piazza dove ogni anno si celebra la storica Ballata dei Gigli, sarà riservato alle persone con disabilità in occasione dell’edizione 2025 della festa, prevista per il prossimo 29 giugno. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Ruggiero, che ha accolto prontamente l’appello lanciato nei giorni scorsi da una paranza nolana e da diversi cittadini, chiedendo maggiore attenzione e spazi dignitosi per le persone più vulnerabili durante uno degli eventi popolari più intensi e affollati dell’estate campana.

La Ballata dei Gigli, che rievoca il ritorno di San Paolino a Nola e richiama ogni anno migliaia di persone, è inserita dal 2013 nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, in quanto espressione viva di cultura popolare, devozione e senso di comunità. Una celebrazione che, per vocazione, è radicata nei valori della solidarietà e dell’inclusione.

Il primo gesto simbolico del nuovo sindaco

“Non servono promesse né effetti speciali, ma gesti concreti”, ha dichiarato il sindaco Ruggiero, da poche settimane alla guida del Comune. “Abbiamo ritenuto doveroso che il cuore della città, durante la sua festa più amata, appartenesse davvero a tutti. Anche a chi, troppo spesso, è stato lasciato ai margini, relegato in posizioni secondarie o invisibili”.

Per rendere ancora più significativo questo cambio di passo, il sindaco ha annunciato che sarà lui stesso ad accogliere gli ospiti disabili che occuperanno il balcone d’onore, assistito da personale del settore Welfare del Comune, attivato per garantire comfort, sicurezza e un’accoglienza pienamente dignitosa.

I dettagli dell’accoglienza: 30 posti iniziali e ampliamento su richiesta

In fase iniziale, sono stati assegnati 30 posti, calcolati sulla base della media delle richieste degli anni precedenti. Tuttavia, l’amministrazione ha già previsto un meccanismo flessibile di ampliamento: se il numero delle domande supererà le aspettative, saranno subito messi a disposizione ulteriori spazi riservati, con l’obiettivo di garantire l’accesso a tutti i richiedenti. Le domande potranno essere inviate fino al 24 giugno.

Il secondo piano del Palazzo di Città, come da tradizione, sarà invece destinato agli ospiti istituzionali e alle rappresentanze ufficiali, nel pieno rispetto della priorità assegnata quest’anno alle persone con disabilità per il primo livello.

L’invito alla squadra pluricampionessa di sitting volley

Per rafforzare il valore simbolico dell’iniziativa, il sindaco ha voluto invitare ufficialmente una delegazione della società sportiva “Nola Città dei Gigli”, squadra pluricampionessa italiana di sitting volley, disciplina paraolimpica che unisce inclusione e sport ad alto livello.

“Cominciare da qui – ha spiegato Ruggiero – è un segnale chiaro: la Festa dei Gigli non è solo folklore, ma una straordinaria occasione per rifondare il senso di appartenenza, accessibilità e rispetto della persona umana, senza distinzioni”.

Una festa più accessibile, una città più giusta

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione dell’amministrazione comunale, che punta a una Nola più accessibile, più solidale, più giusta. Una città che – attraverso piccoli gesti ma di grande impatto – intende superare le barriere architettoniche, ma anche e soprattutto quelle culturali.

Nola si prepara quindi ad accogliere la sua festa più antica e amata con uno sguardo nuovo, più umano, più equo. E mentre i Gigli si leveranno verso il cielo, a ballare saranno anche i diritti, la dignità e la speranza di una comunità davvero per tutti.