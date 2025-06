Due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Napoli per aver messo in atto un gesto pericoloso e incosciente nei giorni scorsi in via dei Pini. Secondo le indagini, i due avrebbero utilizzato una pistola elettrica ad acqua ad alta pressione per colpire passanti e automobilisti, creando panico tra i presenti.

Si pensava a colpi di piombo: la paura in strada

L’intensità dei getti ha fatto inizialmente temere il peggio: in un primo momento, alcune persone avevano segnalato la possibilità che si trattasse di pallini di piombo, vista la forza d’impatto. Tuttavia, le indagini condotte dai carabinieri, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno chiarito la reale dinamica, escludendo l’uso di armi da fuoco o oggetti contundenti.

Controlli straordinari nel quartiere: sanzioni e sequestri

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli sul territorio, messi in campo dai carabinieri della compagnia Vomero, in collaborazione con la polizia municipale e il nucleo radiomobile di Napoli. L’operazione ha portato all’identificazione di 116 giovani, al controllo di 41 scooter e 8 automobili.

Guida senza casco e coltello illegale: i risultati dell’operazione

Numerose le violazioni al codice della strada riscontrate: tra queste, nove sanzioni per guida senza casco e il sequestro di sette veicoli a due ruote. Nel corso delle attività è inoltre denunciato un 28enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico di 14 centimetri durante una perquisizione.