Ancora un furto nella zona industriale acerrana. La notte tra sabato e domenica, ignoti hanno preso di mira la Trans Chemical srl, azienda specializzata in lavaggio e bonifiche industriali e nella pulizia di cisterne, situata all’ingresso dell’ex area Montefibre. Oltre alle attività principali, l’impresa offre anche servizi di parcheggio per mezzi pesanti.

Il bottino, secondo quanto trapelato, ammonterebbe a decine di migliaia di euro in attrezzature industriali, sottratte con precisione in un’operazione rapida ma ben pianificata.

Due furti in 48 ore: escalation di violenza nella zona

Si tratta del secondo colpo nel giro di 48 ore nello stesso quartiere industriale. Due notti prima, un’altra azienda – un deposito di materiale edile – era stata presa d’assalto, forse dalla stessa banda. In quell’occasione, i ladri si erano spinti oltre ogni limite: per mettere a tacere un piccolo cane da guardia, che abbaiava da dietro un muro perimetrale, avrebbero aperto il fuoco contro l’animale. Un gesto che conferma la pericolosità e spregiudicatezza di questi criminali.

Un territorio sotto assedio: “Acerra terra di nessuno”

La situazione nella zona industriale di Acerra è ormai allarmante. Nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza, le bande criminali agiscono senza timore e in piena notte, eludendo controlli e dissuasioni tecnologiche.