Nella mattinata di domenica, tre uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in concorso e tentato furto. I fatti si sono svolti in via Pietro Colletta, nel cuore di Napoli, dove i tre si erano introdotti all’interno della pizzeria “1947 Pizza Fritta” dopo un primo tentativo fallito.

Il tentativo e l’arresto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, i tre — di 24, 25 e 29 anni, con precedenti e irregolari sul territorio italiano — hanno tentato di forzare due locali, una pizzeria e una caffetteria, nel giro di pochi minuti.

Dopo il primo tentativo andato a vuoto, si sono allontanati per poi fare ritorno sulla stessa pizzeria, riuscendo a infrangere la vetrina e ad accedere all’interno dell’attività. Da qui hanno sottratto 32 euro in monete, contenute in un borsello.

La segnalazione di un cittadino

Decisiva è stata la segnalazione di un residente della zona, che, notando i movimenti sospetti, ha avuto la prontezza di avvisare le forze dell’ordine e di registrare un video utile per la successiva identificazione. Grazie a questo intervento civico, la polizia è riuscita a raggiungere tempestivamente il luogo del reato e a bloccare i tre uomini durante il tentativo di fuga.

L’intervento della polizia

I tre sono arrestati in flagranza di reato e trovati in possesso del denaro appena sottratto. Le indagini condotte immediatamente dopo l’arresto hanno confermato la dinamica dei fatti: rottura della vetrina, intrusione e furto in cassa. Inoltre, risulta documentato un secondo tentativo di furto, avvenuto poco prima, presso una caffetteria situata sul lato opposto della strada, che tuttavia non è andato a buon fine.

Indagini in corso

La polizia sta ora procedendo con ulteriori accertamenti investigativi, anche tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per verificare se gli arrestati siano coinvolti in altri episodi simili avvenuti nell’area nelle ultime settimane.