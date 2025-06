La Polizia di Stato ha smantellato una banda criminale composta da tre cittadini georgiani, specializzata in furti mirati in attività commerciali, in particolare supermercati e negozi di alimentari. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Il modus operandi: furti organizzati con auto a noleggio e merce nascosta sotto i vestiti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre uomini – tutti domiciliati a Napoli – agivano con un sistema ben collaudato: uno fungeva da palo all’esterno, a bordo di un’auto a noleggio, mentre gli altri due si introducevano nei punti vendita per nascondere la merce sotto i vestiti, riuscendo così a eludere i sistemi antitaccheggio.

Il gruppo si concentrava soprattutto su bottiglie di alcolici di pregio, prodotti facilmente rivendibili sul mercato nero.

Le indagini partite da Oliveto Citra: colpi il 5 febbraio e il 10 maggio

L’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata dal titolare di un supermercato di Oliveto Citra, dove si erano verificati due furti – uno il 5 febbraio e l’altro il 10 maggio 2025. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’uso di banche dati con riconoscimento facciale, gli investigatori sono riusciti a identificare e denunciare i responsabili per furto aggravato.

Precedenti penali e divieto di ritorno per tre anni

Dagli accertamenti è emerso che i tre cittadini georgiani avevano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e risultavano già sottoposti a fogli di via obbligatori da diverse città italiane.

Nei loro confronti è emesso un divieto di ritorno nel comune di Oliveto Citra per i prossimi tre anni.

Il questore: “Massimo impegno per la sicurezza dei cittadini”

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha commentato l’operazione sottolineando l’importanza del presidio del territorio:

“Il controllo del territorio è una priorità assoluta. Le forze dell’ordine continueranno a lavorare con determinazione per garantire sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini”.