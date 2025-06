Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 27 giugno 2025, a Pontecagnano Faiano, in via Mar Ionio. Erano circa le 23:00 quando una Mercedes Benz GLA è improvvisamente uscita di strada, andando a schiantarsi contro il guardrail sul lato sinistro della carreggiata.

Inutili i soccorsi: vittima un 52enne di Castellabate

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno, che hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Purtroppo, all’arrivo del 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare: è stato possibile solo constatarne il decesso.

La vittima è un uomo di 52 anni, originario di Castellabate. Le generalità complete sono ancora in fase di accertamento ufficiale da parte delle autorità.

Ipotesi malore al vaglio della Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso. Tra le ipotesi al vaglio, oltre alla perdita di controllo del veicolo per cause accidentali, si valuta anche quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito il conducente poco prima dell’impatto.

Dolore e sconcerto sul posto

La notizia ha rapidamente richiamato in via Mar Ionio numerosi curiosi e familiari della vittima, accorsi tra lo sgomento e il dolore. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata sono proseguite fino a tarda notte, causando disagi alla circolazione.