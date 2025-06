Un impatto violento e purtroppo fatale. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, Luigi Corrado, 23 anni, residente a Recale, in provincia di Caserta, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, operaio di professione, viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata lungo via Ponteselice, al confine tra Capodrise e Recale.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo pesante coinvolto, un’autocisterna, stava procedendo in direzione opposta e avrebbe svoltato in via Donizetti. A quel punto, il motociclista non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto, colpendo la parte posteriore del camion e rovinando sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il giovane è deceduto sul colpo. L’autista dell’autocisterna, profondamente scosso, è ascoltato dalle forze dell’ordine.

A occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, supportati dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Marcianise. La salma di Luigi Corrado è posta sotto sequestro ed è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, che con ogni probabilità disporrà l’autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.