Giugno è arrivato e porta con sé il primo vero assaggio d’estate. Il weekend del 7 e 8 giugno sarà caratterizzato da temperature elevate su gran parte della Penisola, con picchi fino a 37 gradi al Sud. Tuttavia, non mancheranno fenomeni instabili al Nord, specialmente nella giornata di domenica.

Vediamo nel dettaglio le previsioni elaborate da 3B Meteo per sabato e domenica.

Previsioni Meteo Sabato 7 Giugno 2025

Nord Italia

Giornata in prevalenza soleggiata, fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso di poco conto sull’arco alpino e sulla Liguria. Le temperature saranno in rialzo, con valori massimi compresi tra 29°C e 33°C.

Centro Italia

Cielo stabile e sereno su tutte le regioni. Possibile qualche nube in transito sull’alta Toscana durante le ore centrali del giorno. Temperature in aumento, con punte fino a 34°C.

Sud Italia

Sole e caldo su tutto il Meridione. Da segnalare soltanto foschie mattutine in Sardegna, specie nelle zone interne. Le temperature raggiungeranno valori tra 31°C e 36°C.

Previsioni Meteo Domenica 8 Giugno 2025

Nord Italia

Cambia lo scenario: instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, con possibili temporali pomeridiani e serali sul Friuli-Venezia Giulia. Le temperature restano alte, tra 29°C e 33°C.

Centro Italia

Tempo in gran parte soleggiato. Solo l’Alta Toscana potrebbe vedere qualche nube più compatta, ma senza fenomeni rilevanti. Massime stabili, tra 29°C e 34°C.

Sud Italia

Il caldo si intensifica ulteriormente, grazie alla persistenza dell’anticiclone africano. Cielo sereno ovunque, con valori massimi tra 32°C e 37°C, specie tra Sicilia e Puglia.

Consigli per il Weekend: caldo e precauzioni

Il caldo anomalo per il periodo impone alcune precauzioni:

Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde (12-16)

Idratarsi frequentemente

Limitare l’attività fisica intensa all’aperto.