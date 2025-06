L’INPS ha annunciato l’erogazione di 6.100 contributi economici del valore massimo di 800 euro, destinati agli studenti che intendano frequentare corsi di lingua con certificazione CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). L’obiettivo è sostenere l’apprendimento linguistico e incentivare il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello europeo, dal livello A2 fino al C2.

Chi può richiedere il bonus lingue da 800 euro

Il contributo è rivolto esclusivamente ai figli (o orfani) di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

Sono ammessi studenti di:

Scuola primaria (quarta e quinta elementare) – fino a 600 borse di studio, Scuola secondaria di primo grado (medie) – fino a 2.000 borse, Scuola secondaria di secondo grado (superiori) – fino a 3.500 borse

Possono partecipare solo studenti che non abbiano ancora compiuto 24 anni alla data di scadenza del bando.

Requisiti del corso di lingua

Per ottenere il bonus da 800 euro, lo studente deve essere iscritto a un corso di lingua in presenza, con:

Durata tra i 4 e i 9 mesi

Almeno 60 lezioni complessive

Rilascio di una certificazione linguistica CEFR valida (livelli da A2 a C2)

Come funziona il bando INPS e come si presenta domanda

Le domande possono essere inviate esclusivamente online tramite il portale INPS, dalle ore 12:00 del 22 luglio alle ore 12:00 del 2 settembre 2025.

Per partecipare è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità, e i criteri di selezione prevedono:

Valutazione del profitto scolastico

Valore dell’ISEE familiare

Titolo di preferenza: orfano di uno o entrambi i genitori

In caso di parità: precedenza al candidato più giovane

Documenti richiesti e modalità di pagamento

I vincitori dovranno inviare entro il 15 ottobre 2025:

Contratto di iscrizione al corso di lingua

Fattura che dimostri il pagamento di almeno il 50% del costo

Dichiarazione di impegno alla restituzione in caso di mancata frequenza

Codice IBAN per l’accredito

Il pagamento del contributo avverrà in due rate:

Prima rata: entro il 28 novembre 2025

Seconda rata: entro il 13 novembre 2026, solo dopo il superamento dell’esame finale del corso.