Con l’avvicinarsi dell’estate e la chiusura imminente delle scuole, molte famiglie italiane si trovano ad affrontare un periodo particolarmente complesso in termini di organizzazione. Per rispondere a queste esigenze, l’INPS ha confermato anche per il 2025 il cosiddetto Bonus Centri Estivi, un contributo economico destinato ad agevolare le spese sostenute per l’iscrizione dei minori alle attività estive.

Cos’è il Bonus Estate INPS 2025

In sintesi, si tratta di un contributo che può raggiungere l’importo massimo di 400 euro per ciascun figlio tra i 3 e i 14 anni. Tuttavia, per ottenere l’importo massimo, è necessario che il minore frequenti un centro estivo per almeno quattro settimane. L’erogazione prevede infatti un rimborso fino a 100 euro a settimana, per un totale massimo di quattro settimane complessive.

Requisiti per accedere al bonus

È importante precisare che il bonus non è universale, ma riservato esclusivamente a determinate categorie di cittadini. Possono farne richiesta:

i dipendenti e i pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ex INPDAP);

i dipendenti dell’INPS;

i lavoratori pubblici iscritti al Fondo credito.

Pertanto, tutti coloro che non rientrano in queste categorie non possono accedere al contributo, elemento che ha suscitato critiche da parte di alcune famiglie escluse.

Cosa copre il bonus

Oltre alla copertura delle attività ludico-ricreative e sportive previste nei centri estivi, il bonus include:

i costi per il vitto (ove previsto);

le spese assicurative;

l’assistenza specializzata, nel caso in cui il minore sia affetto da disabilità grave o gravissima.

Per i bambini con disabilità, è prevista inoltre una maggiorazione del contributo fino al 50%, proprio per garantire un sostegno adeguato anche alle necessità educative e assistenziali particolari.

Quando e come presentare domanda

Le domande per accedere al Bonus Estate 2025 potranno essere presentate esclusivamente online accedendo al portale INPS. Il periodo utile per inoltrare la richiesta è il seguente:

Dal 6 giugno 2025 alle ore 12:00

Fino al 26 giugno 2025 alle ore 12:00

Per procedere, è necessario disporre di credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile presentare la domanda tramite la sezione “Prestazioni Welfare”, selezionando la voce dedicata ai “Centri Estivi”.