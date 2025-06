Un’importante agevolazione fiscale è disponibile per i genitori con figli adulti fiscalmente a carico. Si tratta di una detrazione fino a 950 euro l’anno per ogni figlio tra i 21 e i 30 anni, riconosciuta sotto forma di sconto sulle imposte da pagare.

Che cos’è il bonus 950 euro per figli a carico

Non si tratta di un contributo diretto in denaro, ma di una detrazione Irpef fino a 950 euro per ciascun figlio con età compresa tra i 21 e i 30 anni. Questo significa che l’importo si scala dalle tasse da versare, e può tradursi in:

minori trattenute in busta paga (per dipendenti);

rimborso Irpef nel modello 730 (per chi non lo richiede al datore di lavoro).

Chi può beneficiare del bonus da 950 euro

Il bonus è destinato esclusivamente ai genitori con figli a carico che soddisfano i seguenti requisiti:

Età del figlio:

Da 21 anni compiuti a 29 anni e 364 giorni;

Nessun limite di età se il figlio ha disabilità certificata.

Requisiti di reddito del figlio:

Inferiore a 4.000 euro annui se ha meno di 24 anni;

Inferiore a 2.840,51 euro annui se ha 24 anni o più.

Il bonus spetta anche se il figlio non vive con i genitori, purché resti fiscalmente a carico.

Le regole cambiate con l’Assegno Unico

Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale nel marzo 2022, le detrazioni per i figli minorenni sono state eliminate. Oggi, le uniche detrazioni Irpef residue per i figli si applicano ai giovani dai 21 ai 30 anni, a patto che restino a carico dei genitori.

La Legge di Bilancio 2025 ha ulteriormente definito i limiti, stabilendo che oltre i 30 anni la detrazione non è più concessa, tranne nei casi di figli con disabilità.

Come ottenere il bonus da 950 euro: le due modalità

Il bonus viene riconosciuto come detrazione Irpef e può essere ottenuto in due modi:

1. Direttamente in busta paga

È necessario compilare il modulo per le detrazioni per familiari a carico e consegnarlo al proprio datore di lavoro o ente pensionistico. L’agevolazione viene così applicata mensilmente, riducendo le tasse trattenute.

2. Tramite modello 730

Se non si è chiesta la detrazione in busta paga, è possibile recuperarla a conguaglio nella dichiarazione dei redditi, compilando il quadro dedicato ai familiari a carico.

Quanto vale davvero il bonus?

Il valore massimo è di 950 euro per ciascun figlio, ma l’importo effettivo varia in base al reddito del genitore: più alto è il reddito, più si riduce la detrazione. In presenza di più figli a carico, la detrazione si moltiplica, offrendo un vantaggio fiscale ancora maggiore.

In sintesi: tutto quello che devi sapere sul bonus 950 euro

Requisito Dettaglio

Età del figlio Dai 21 ai 30 anni

Reddito del figlio (<24 anni) Fino a 4.000 euro annui

Reddito del figlio (≥24 anni) Fino a 2.840,51 euro annui

Beneficio massimo 950 euro a figlio l’anno

Modalità richiesta In busta paga o nel modello 730

Figli con disabilità Nessun limite d’età per usufruire della detrazione