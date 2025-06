L’INPS ha introdotto una nuova misura di sostegno economico destinata alle famiglie italiane in difficoltà e ai cittadini disoccupati: si tratta del Bonus Piscina 2025, un contributo mensile che può raggiungere fino a 700 euro. Nonostante il nome, questo incentivo non è legato all’installazione di piscine private, ma è finalizzato a sostenere le spese familiari durante i mesi estivi, un periodo in cui i costi tendono ad aumentare.

Che cos’è il Bonus Piscina 2025

Il Bonus Piscina è una misura cumulabile, composta da due strumenti già attivi:

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL);

L’Assegno unico universale (AUU).

L’obiettivo principale è fornire un supporto economico mirato a:

Disoccupati coinvolti in percorsi di formazione;

Famiglie con figli minori di 21 anni a carico.

Di conseguenza, questa misura non rappresenta un bonus autonomo, ma una combinazione di benefici esistenti, strutturata per massimizzare l’impatto economico durante i mesi estivi.

Chi può beneficiare del Bonus Piscina

Il bonus è rivolto a due categorie distinte di beneficiari.

1. Disoccupati e percettori del Supporto per la formazione

Per accedere a questa parte del bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Avere un ISEE inferiore a 10.140 euro;

Essere iscritti a un percorso di formazione o tirocinio qualificante;

Avere una domanda attiva per il Supporto per la formazione e il lavoro, valida per il periodo 2024–2025.

Il beneficio previsto per questa categoria può raggiungere i 500 euro al mese.

2. Famiglie con figli a carico

Rientrano in questa categoria le famiglie che:

Percepiscono l’Assegno unico universale;

Hanno figli minori di 21 anni.

In questo caso, è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro al mese, cumulabile con il sostegno già previsto dal SFL. Pertanto, chi soddisfa i requisiti per entrambe le componenti può ricevere fino a 700 euro mensili.

Modalità di erogazione

Il bonus verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario, seguendo le stesse modalità già previste per l’Assegno unico e altri sussidi INPS. È importante sottolineare che questo incentivo non sostituisce la quattordicesima mensilità, ma può essere erogato in anticipo, offrendo così un concreto sollievo economico durante i mesi estivi.

Come richiedere il Bonus Piscina 2025

Per accedere al bonus è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Verifica dei requisiti

In primo luogo, è essenziale accertarsi di possedere i requisiti richiesti, tra cui un ISEE aggiornato e, se necessario, l’iscrizione a un percorso formativo riconosciuto.

Accesso al portale INPS

Successivamente, è possibile inoltrare la domanda tramite il portale ufficiale dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. All’interno dell’area riservata sono disponibili istruzioni dettagliate per la compilazione della richiesta.

Supporto tramite CAF o patronato

Infine, per coloro che incontrano difficoltà durante la procedura, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un patronato. Questi enti offrono assistenza gratuita e personalizzata, agevolando l’accesso al contributo.