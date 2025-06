Questa mattina un incendio ha scatenato un’ondata di preoccupazione in Via Nazionale a Sant’Egidio del Monte Albino, l’arteria che segna il confine con Pagani. Le fiamme sono divampate da un cassonetto dei rifiuti, situato in prossimità di un deposito, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

L’allarme è scattato rapidamente, portando sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I “caschi rossi” hanno operato con grande professionalità e tempestività, riuscendo a contenere e poi a domare l’incendio in un lasso di tempo relativamente breve. La loro azione è stata cruciale non solo per spegnere le fiamme, ma anche per mettere in sicurezza l’intera area circostante, scongiurando il rischio che l’incendio si propagasse al deposito o ad altre strutture vicine.

Nonostante il propagarsi del fumo, che ha reso l’aria irrespirabile per alcuni minuti, la situazione è stata prontamente gestita, evitando danni maggiori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri. I militari hanno avviato le indagini preliminari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle cause dell’incendio, ma si stanno vagliando tutte le ipotesi, dall’atto accidentale a quello doloso. Le autorità competenti sono al lavoro per determinare l’origine delle fiamme e accertare eventuali responsabilità.