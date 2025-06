Tragedia a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Un uomo di 65 anni, originario del capoluogo, è morto dopo essersi sentito male mentre era alla guida della sua auto. Secondo le prime ipotesi mediche, a causare il decesso potrebbe essere stato un colpo di calore.

Dramma in via Marco Polo, località Aversana

L’episodio si è verificato intorno alle 16:20 in via Marco Polo, nella località Aversana. L’uomo, mentre percorreva la strada sotto un sole cocente, avrebbe improvvisamente accusato un malore. È riuscito ad accostare l’auto sul ciglio della strada, ma poi ha perso conoscenza all’interno dell’abitacolo, che risultava chiuso dall’interno.

I soccorsi: auto bloccata, ma era già troppo tardi

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza dei volontari del Vopi, servizio d’emergenza del 118 Salerno.

I vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso dell’auto per permettere l’accesso ai sanitari, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare: era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorritori.

Ipotesi colpo di calore: caldo estremo tra le cause

Al momento, la causa ufficiale della morte non è ancora stata confermata, ma da un primo esame medico esterno si ipotizza che possa trattarsi di un colpo di sole o colpo di calore, favorito dalle temperature elevate e dall’ambiente chiuso del veicolo, esposto al sole durante una giornata particolarmente afosa.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non risultano al momento altri veicoli coinvolti o testimoni diretti del momento del malore.