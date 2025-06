Momenti di tensione in pieno centro ieri mattina, intorno alle 10, in via Chiaia, una delle principali strade pedonali e via dello shopping di Napoli. Un’auto ha improvvisamente fatto retromarcia, travolgendo una panchina su cui erano sedute due persone e scaraventandole a terra. Solo l’intervento tempestivo della Polizia Municipale ha riportato la situazione alla calma.

L’incidente: cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare ufficialmente, l’episodio sarebbe partito da un urto dell’auto contro uno dei paletti di delimitazione stradale. A quel punto, il conducente – forse disorientato o colto da un malore improvviso, complice il caldo torrido che in questi giorni affligge Napoli – avrebbe innestato la retromarcia. L’auto ha colpito violentemente la panchina, che si è incastrata sotto il veicolo, facendo cadere le due persone sedute sull’asfalto.

L’impatto ha causato un momento di panico tra i passanti, molti dei quali hanno assistito alla scena in diretta.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno medicato le due persone coinvolte: per fortuna solo escoriazioni e tanto spavento. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze.

Il problema della viabilità in zona pedonale

L’incidente ha riacceso la polemica sulla presenza frequente di veicoli in via Chiaia, nonostante sia ufficialmente un’area pedonale. Residenti e commercianti segnalano da tempo la mancanza di controlli, denunciando un continuo andirivieni di auto e moto, spesso in barba al divieto.

“Non sarà questo il caso – commenta un residente – ma capita spesso di vedere vetture che cercano di farsi spazio tra la folla, clacsonando e costringendo i pedoni a spostarsi. I controlli sono pressoché inesistenti”.