Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sul raccordo tra le autostrade A1 e A3, nel tratto compreso tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli. A perdere la vita è stato Giovanni Cardone, un giovane di 27 anni originario di Torre del Greco.

La dinamica dell’incidente: un pedone in autostrada

Secondo una prima ricostruzione, Giovanni Cardone stava rientrando a casa quando si è trovato improvvisamente davanti un uomo che camminava a piedi lungo l’autostrada. Nel disperato tentativo di evitarlo, il giovane ha perso il controllo della vettura, è finito sull’asfalto ed è stato travolto da un altro veicolo in transito, il cui conducente non ha potuto fare nulla per evitarlo.

I soccorsi: trasporto in codice rosso, ma non c’è stato nulla da fare

I soccorsi sono immediatamente allertati. Giovanni Cardone è trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, ma nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduto intorno alle ore 2:30.

Grave anche il pedone: amputazione e prognosi riservata

Anche il pedone coinvolto nell’incidente ha riportato ferite gravissime. L’uomo ha subito l’amputazione di un piede ed è attualmente ricoverato in ospedale con prognosi riservata.

Indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le responsabilità e la dinamica esatta dell’incidente. Non è ancora noto il motivo per cui l’uomo si trovasse a piedi lungo un tratto autostradale vietato ai pedoni.