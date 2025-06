Un uomo di 42 anni, originario di Napoli, è evaso lo scorso 26 giugno dal carcere di Porto Azzurro, situato sull’Isola d’Elba, in provincia di Livorno. Il detenuto, ristretto per reati gravi come rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, stava scontando la pena con accesso al regime di lavoro esterno nel comune di Campo nell’Elba. Si trattava di un’attività lavorativa concessa in virtù dell’art. 21 dell’ordinamento penitenziario, che prevede la possibilità per i detenuti di svolgere mansioni utili fuori dal carcere, sotto specifiche condizioni di sorveglianza e affidamento.

Quel giorno, però, l’uomo non ha fatto rientro in carcere, facendo perdere le proprie tracce e facendo così scattare immediatamente l’allarme per evasione. Le autorità penitenziarie e le forze dell’ordine hanno attivato un piano di ricerca coordinato, che ha coinvolto anche i comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, sia in Toscana che in Campania.

Le indagini si sono concentrate rapidamente sui possibili legami familiari e geografici del fuggitivo. I sospetti si sono indirizzati verso la provincia di Napoli, dove risiedono i parenti più stretti del detenuto. Ed è proprio a Marigliano, cittadina dell’area metropolitana partenopea distante circa 23 chilometri dal capoluogo campano, che i carabinieri della Stazione di San Vitaliano sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo.

Il 42enne si trovava presso un’abitazione riconducibile al suo nucleo familiare. Dopo l’identificazione, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato per il reato di evasione, che si aggiunge al suo già complesso profilo penale.