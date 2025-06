Paura nel cuore della città per una violenta esplosione avvenuta in via Peppino De Filippo, a ridosso della centralissima via Foria. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, la deflagrazione sarebbe stata causata da un deposito di bombole di gas situato all’interno di un edificio residenziale.

L’esplosione ha interessato in particolare i primi due piani dello stabile. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno estratto viva una donna dalle macerie. Le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e verifica della presenza di eventuali altre persone intrappolate sono tuttora in corso.

L’area è stata completamente evacuata per motivi di sicurezza e il traffico è stato bloccato lungo via Foria, una delle arterie principali del centro città.

Modifiche al trasporto pubblico: variazioni su linee ANM

L’azienda di trasporto pubblico ANM, attraverso un aggiornamento su X (ex Twitter), ha comunicato modifiche temporanee alle linee autobus a causa dell’emergenza:

Linea 182 e 184: corse limitate a piazza Carlo III

Linea 147: fermata anticipata al Museo

Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza.