Proseguono senza sosta le ricerche di tre uomini, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, scomparsi in mare da oltre 24 ore nelle acque del Golfo di Taranto. I tre si erano imbarcati domenica mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata lunga circa sette metri. Da mezzogiorno non si hanno più loro notizie.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica, dopo che non sono giunte comunicazioni via radio. Le condizioni meteo marine al momento dell’uscita in mare erano particolarmente avverse, con forti venti e mare mosso.

Secondo fonti vicine alle famiglie, uno dei dispersi soffrirebbe di diabete, un elemento che aumenta l’urgenza delle operazioni di salvataggio. La Guardia Costiera ha assunto il coordinamento delle operazioni, sotto la direzione del comandante Rosario Meo.

Le ricerche coinvolgono unità navali della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, impegnate in pattugliamenti fino a 15 miglia dalla costa. Parallelamente, elicotteri dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza stanno monitorando l’area dall’alto.

Al momento non sono stati effettuati avvistamenti utili. Le operazioni di ricerca proseguiranno anche nelle prossime ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.