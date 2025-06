Un tragico episodio ha scosso la comunità di Frignano e l’intera area tra Nola e Villa Literno: Enzo Natale, ex candidato sindaco di Frignano nel 2021, è morto dopo essere precipitato da un cavalcavia lungo la statale nei pressi della rotatoria di Casignano.

La dinamica dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fermato la propria auto lungo la carreggiata prima di compiere il gesto estremo. La caduta nel vuoto è stata fatale: Enzo Natale è deceduto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, accorsi immediatamente sul luogo della tragedia.

Chi era Enzo Natale

Enzo Natale era molto conosciuto nella comunità frignanese, non solo per il suo impegno politico — fu candidato a sindaco nel 2021 e in passato anche consigliere comunale — ma anche per la sua personalità solare, disponibile e sempre sorridente.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive alla tragedia. Amici, conoscenti e cittadini hanno voluto ricordare l’uomo con parole piene di affetto e dolore:

«Una persona brillante, riposa in pace».

«Hai spezzato il cuore a tutti. Aiuta da lassù i tuoi cari a superare questo dolore. Eri un uomo gentile, intelligente, amorevole».

«Ci siamo conosciuti in una fase politica difficile, abbiamo condiviso idee e valori. Sentite condoglianze alla famiglia».

Un dolore che colpisce un’intera comunità

La notizia della morte di Enzo Natale ha scosso profondamente Frignano e i territori limitrofi. In tanti si stringono attorno alla sua famiglia, ricordandolo come un uomo buono, impegnato nel sociale e vicino ai problemi della gente.