Si terranno domani, mercoledì 4 giugno alle ore 15, presso la Basilica di Sant’Antonio ad Afragola, i funerali di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa il 26 maggio dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni a luglio. Un’intera comunità è ancora sotto shock per un omicidio che ha scosso profondamente la città e l’intero Paese.

I risultati preliminari dell’autopsia: due colpi alla nuca e lesioni frontali

Nel frattempo, emergono i primi riscontri dell’autopsia eseguita oggi presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. A condurre l’esame è stata la dottoressa Raffaella Salvarezza, perito nominato dalla Procura di Napoli Nord, che ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della relazione completa.

Secondo quanto trapelato:

Martina è colpita alla nuca con due violenti colpi, in zona occipitale;

Altri due impatti sono rilevati sulla parte frontale del cranio;

I segni evidenti di agonia e sofferenza confermerebbero una morte non istantanea.

Questi dati, ancora parziali, sembrano confermare la versione fornita dall’indagato durante l’interrogatorio di garanzia: «Ho colpito Martina la prima volta mentre era di spalle», ha detto Alessio Tucci davanti al gip.

L’attesa per la verità definitiva

Solo con il deposito della perizia autoptica, previsto tra 90 giorni, sarà possibile chiarire quale colpo sia stato effettivamente fatale e quanto tempo Martina sia rimasta in vita dopo l’aggressione.

L’inchiesta, condotta dalla Procura e dai carabinieri, prosegue per ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità. Tucci è attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Una città in lutto per Martina

La città di Afragola si prepara a salutare Martina con una cerimonia funebre pubblica che si annuncia molto partecipata. Scuole, associazioni e cittadini si uniranno nel dolore per una giovane vita spezzata in modo tragico.