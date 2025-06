Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha pubblicato l’offerta di percorsi di specializzazione sul sostegno che saranno attivati dalle Università resesi disponibili a seguito dell’avviso del MIM prot. 20365 del 22 maggio scorso. Lo ha fatto con Decreto del 26 Giugno 2025, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; il decreto riporta, come parte integrante, l’elenco degli Atenei che organizzeranno i corsi e i posti autorizzati per ciascuna Università.

Il numero complessivo di posti autorizzati è di 20.522. Si tratta di un primo ciclo di percorsi per i docenti con tre annualità di servizio su sostegno, rispetto a un fabbisogno, definito dal decreto ministeriale 75/2025, pari complessivamente a 52.622 posti. Il decreto fa esplicito riferimento a un prossimo ciclo che sarà oggetto di successivo provvedimento.

I percorsi, la cui durata non può essere inferiore a quattro mesi, si aggiungono a quelli autorizzati all’Indire.

Per l’iscrizione occorre consultare i siti delle singole università

Università della Basilicata

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Università Telematica “Giustino Fortunato”

Università Telematica “Pegaso”

Università di Parma

Università di Cassino e del Lazio meridionale

Università Europea di Roma

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Libera Università “Maria SS Assunta” – LUMSA di

Roma

Università “Saint Camillus International”

Università Telematica “Universitas Mercatorum”

Università Cattolica Sacro Cuore

Università della Tuscia

Università di Urbino “Carlo Bò”

Università di Foggia

Università del Salento

Università di Palermo

Università di Siena

Università di Perugia

Università di Verona

Università di Bologna

Università di Roma Tre

Università Studi Internazionali di Roma-UNINT

Università di Cagliari

Università del Molise

Università LUM “Giuseppe Degennaro”

Università di Messina

Università per Stranieri di Reggio Calabria

Università UKE “Kore”