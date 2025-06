È scattata l’allerta caldo in tutta Italia a causa di una nuova ondata di calore che nei prossimi giorni porterà i termometri su valori anomali per il periodo. Le temperature previste toccheranno punte di 38 gradi a Firenze e Bologna, 37 a Roma, mentre al Sud e sulle isole si potranno raggiungere i 40-42 gradi. L’estate italiana, sempre più influenzata dalle masse d’aria provenienti dall’Africa, assomiglia ormai a quella del Maghreb, con caratteristiche ben lontane da quelle del tipico clima mediterraneo.

Bollini rossi: le città sotto massima allerta

Il Ministero della Salute ha diffuso i primi bollini rossi della stagione, che indicano il massimo livello di rischio per la salute. Si tratta di un’allerta che riguarda tutta la popolazione, non solo le persone fragili come anziani, bambini e malati cronici.

Per venerdì 13 giugno, le città con bollino rosso sono:

Bolzano

Campobasso

Perugia

Il bollettino evidenzia condizioni climatiche estreme in grado di influenzare negativamente lo stato di salute, specialmente nei soggetti più vulnerabili.

Temperature previste

Le temperature massime attese nei prossimi giorni sono elevate in molte città italiane:

Firenze e Bologna: 38°C

Roma: 37°C

Milano: 36°C

Sud Italia e isole: fino a 42°C

Aumento delle città con bollino arancione

Anche i bollini arancioni, che segnalano un rischio intermedio, sono in crescita. Il 12 giugno sono sei le città sotto questa classificazione, tra cui Frosinone, Rieti e Roma. Venerdì 13 giugno il numero salirà a otto, con l’inserimento di Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

Quando finirà il caldo

L’ondata di calore dovrebbe durare almeno fino al weekend. A partire da lunedì 16 giugno, si prevede un cedimento parziale dell’alta pressione. L’arrivo di aria più fresca dal Nord Europa potrebbe portare un calo delle temperature, ma anche fenomeni meteorologici estremi. Temporali intensi e locali nubifragi non sono esclusi, a causa del forte accumulo di calore nei giorni precedenti.