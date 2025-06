Chi ha sottoscritto una polizza assicurativa nel 2024 potrebbe avere diritto a una detrazione fiscale fino a 245 euro. Non si tratta di un bonus diretto, ma di un’agevolazione Irpef prevista dalla normativa italiana. Il beneficio, però, non si applica a tutte le tipologie di assicurazione: vediamo nel dettaglio quali contratti sono ammessi, come funziona la detrazione e quali requisiti devono essere rispettati.

Cos’è il bonus assicurazione 2024

Il cosiddetto bonus assicurazione consiste in una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per determinati premi assicurativi. Può essere richiesto in fase di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) da chi ha capienza fiscale sufficiente.

La detrazione è prevista per le polizze:

sulla vita

contro gli infortuni

contro il rischio morte o invalidità permanente

a tutela dei soggetti con disabilità grave

contro il rischio di non autosufficienza

per la copertura di eventi calamitosi su immobili

Chi può beneficiare della detrazione

Hanno diritto alla detrazione:

il contraente dell’assicurazione (colui che stipula il contratto e paga il premio)

l’assicurato (la persona sulla cui vita, salute o bene si basa la polizza)

il beneficiario (chi riceve l’indennizzo, nei casi previsti)

La detrazione spetta solo se contraente e assicurato coincidono, anche se il beneficiario può essere un soggetto terzo. Se il premio è pagato per un familiare a carico, la detrazione può spettare al contribuente che ha sostenuto la spesa.

Tipologie di polizze detraibili e limiti di spesa

Tipologia di assicurazione Codice da indicare nel 730 Limite massimo detraibile

Vita, infortuni, rischio morte o invalidità permanente Codice 36 530 euro

Polizze per soggetti con disabilità grave Codice 38 750 euro (al netto di quanto già indicato con codice 36)

Rischio non autosufficienza Codice 39 1.291,14 euro

Eventi calamitosi su immobili e pertinenze (dal 2018) Codice 43 Nessun limite

È possibile sommare più detrazioni, se si posseggono diverse polizze rientranti tra quelle ammissibili.

Quanto si può detrarre

L’importo massimo di detrazione è di 245 euro, calcolato come 19% di 1.291,14 euro, per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza. Tuttavia, la detrazione può essere più alta nel caso delle assicurazioni contro eventi calamitosi, che non prevedono un limite di spesa, oppure se si detengono più contratti agevolabili.

Documenti necessari per la detrazione

Per usufruire della detrazione è indispensabile conservare:

la ricevuta del pagamento del premio assicurativo

il contratto di assicurazione, con indicazione del contraente, dell’assicurato e della decorrenza

In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, questi documenti devono essere esibiti per dimostrare la legittimità della detrazione.

Come compilare il modello 730

Le spese vanno inserite nel quadro E, righi da E1 a E10 del modello 730 o nel modello Redditi, utilizzando il codice corretto in base alla tipologia della polizza. È importante rispettare i limiti previsti per ciascuna categoria.