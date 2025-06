In relazione allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale USB per la giornata di venerdì 20 giugno 2025, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha diffuso una nota per chiarire la natura dell’agitazione sindacale e le possibili ripercussioni sui servizi di trasporto.

Lo sciopero è di carattere nazionale

Fonti interne all’azienda precisano che lo sciopero “riguarda tutte le aziende di trasporto pubblico, comprese ad esempio anche ANM a Napoli”. Pertanto, si tratta di una mobilitazione nazionale del comparto trasporti, e non è corretto attribuirla a problematiche specifiche interne all’EAV.

Servizi a rischio il 20 giugno

In conseguenza dell’astensione dal lavoro, potranno verificarsi sospensioni o limitazioni dei servizi EAV lungo le linee ferroviarie, automobilistiche e funiviarie gestite dall’Ente. Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali e a verificare la presenza di fasce di garanzia, qualora previste, in base alla normativa vigente sugli scioperi nel settore dei trasporti.