Un violento incendio è divampato nella tarda serata di ieri all’interno di un capannone adibito a deposito in via Flavitola, nel comune di Forino, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno causato il ferimento di due persone, di cui una in condizioni gravi. Quest’ultima è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, specializzato nel trattamento delle ustioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 20. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, con una prima squadra proveniente dal distaccamento di Montella. In seguito, è giunta una seconda squadra dalla sede centrale di Avellino, accompagnata da un’autobotte, necessaria per garantire un adeguato rifornimento d’acqua durante le operazioni di spegnimento.

Mezzi coinvolti e danni riportati

All’interno del capannone le fiamme hanno coinvolto un autocarro, un’autovettura, un mezzo a due ruote e numerose cassette in plastica, utilizzate per il trasporto di frutta e verdura. Il rogo ha generato un denso fumo e un’intensa propagazione del calore, rendendo complesse le operazioni di spegnimento, che si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro.

Feriti e indagini in corso

Due persone presenti all’interno del deposito hanno riportato ustioni di varia entità. Una di esse, in condizioni più serie, è stabilizzata sul posto e poi trasferita con urgenza a Napoli. L’area interessata dall’incendio è messa in sicurezza, mentre i Carabinieri della Stazione di Forino hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire le cause del rogo.

L’origine dell’incendio è al momento in fase di accertamento, ma non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un guasto elettrico o di un errore umano.