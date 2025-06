Dramma questa mattina sulla spiaggia libera di Pozzuoli, nei pressi del Lungomare “Sandro Pertini”. Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare, probabilmente a causa di un malore improvviso.

L’intervento dei bagnanti e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il 70enne, residente a Pozzuoli, si era recato in spiaggia come di consueto per cercare sollievo dal caldo intenso che da giorni interessa l’area flegrea. Poco dopo essersi tuffato, l’uomo avrebbe accusato un malessere improvviso. Sono stati alcuni bagnanti presenti a notare il corpo dell’uomo galleggiare vicino alla riva. Immediatamente si sono lanciati in acqua per soccorrerlo, allertando nel frattempo i sanitari del 118.

Un’ambulanza dell’ASL Napoli è arrivata in pochi minuti, ma i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili. Il decesso è avvenuto in pochi istanti, verosimilmente ancora in acqua.

Le indagini delle autorità

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Pozzuoli e il personale della Guardia Costiera, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. È stato eseguito un primo esame medico esterno, che ha fatto ipotizzare un malore improvviso come possibile causa della morte.

Tuttavia, eventuali accertamenti sanitari più approfonditi potranno confermare con maggiore certezza le circostanze esatte dell’episodio. Le autorità hanno anche raccolto le testimonianze dei presenti e svolto i rilievi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo.