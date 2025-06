Attimi di terrore questa mattina, intorno alle 7:00, alla stazione Museo della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dove una donna con problemi psichici si è improvvisamente lanciata sui binari al passaggio di un convoglio in arrivo. Grazie alla prontezza del macchinista, che ha attivato immediatamente la frenata d’emergenza, la tragedia è evitata: il treno si è fermato in tempo e la donna si è salvata.

Nessun ferito tra i passeggeri, solo lievi contusioni per la donna

La brusca frenata ha causato la caduta di alcuni passeggeri presenti nel vagone, ma fortunatamente non si registrano feriti. La donna, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato un gesto estremo, è subito soccorsa dal personale di stazione e dai sanitari del 118. Avrebbe riportato solo lievi contusioni ed è trasferita per accertamenti.

Servizio metropolitano regolare

Dopo i controlli di sicurezza e il rapido intervento delle autorità, il convoglio è ripartito dopo pochi minuti e non si sono verificate interruzioni o ritardi significativi sulla linea. La circolazione è rimasta regolare per tutta la mattinata.