Nel pomeriggio di domenica si è verificato un grave episodio di violenza domestica in una delle zone più densamente popolate dell’agro caleno, nel Casertano. Secondo quanto riportato, una donna ha contattato i soccorsi dopo essere stata colpita al volto e alla testa all’interno della propria abitazione.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente grazie alla chiamata della vittima, una cinquantenne residente nella zona, che ha denunciato l’aggressione subita. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi sia i sanitari del 118 sia i carabinieri, che hanno preso in carico la situazione.

Il personale medico ha fornito le prime cure direttamente sul luogo dell’accaduto, riscontrando ferite non gravi. Infatti, la donna non è stata trasferita in ospedale, e ha ricevuto una prognosi di pochi giorni.

Indagini in corso

Al momento, le forze dell’ordine stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabilità. Non è escluso che si tratti di un episodio riconducibile a contesti familiari o relazionali, ma ulteriori dettagli verranno forniti al termine delle indagini preliminari.