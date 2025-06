Una donna di 71 anni, residente a Forino, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, nei pressi di un centro commerciale a Torrette di Mercogliano, alle porte di Avellino.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata travolta da un autotreno mentre si trovava in via Nazionale Torrette, in direzione Torelli di Mercogliano. L’impatto è stato fatale: il corpo della vittima è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero.

Sul posto sono immediatamente intervenuti:

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino

Carabinieri della stazione di Mercogliano

Polizia Stradale e personale della Questura di Avellino

Polizia Municipale

Sanitari del 118

Il racconto dei soccorritori

I Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra della sede centrale di via Zigarelli, hanno inizialmente valutato l’impiego di un’autogru. Tuttavia, è stato possibile sollevare il tir sulle proprie sospensioni, immobilizzandolo in sicurezza. Solo così è stato possibile estrarre la salma della vittima senza ulteriori danni traumatici.

Secondo quanto riportato dai sanitari del 118, la donna è deceduta sul colpo e non è stato possibile effettuare alcun intervento salvavita.

Le indagini

Il Pubblico Ministero della Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e l’avvio delle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale del capoluogo irpino per ulteriori accertamenti medico-legali.

Disagi alla viabilità

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, in particolare nelle ore successive all’impatto, lungo uno dei tratti più trafficati della zona. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore.