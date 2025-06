Nei giorni scorsi, durante l’orario serale, un intervento tempestivo della Polizia Stradale di Salerno ha evitato un potenziale dramma lungo la A3 Napoli-Salerno, all’altezza dello svincolo di Castellammare di Stabia.

Una segnalazione urgente è arrivata al Centro Operativo Autostradale di Napoli, che ha avvisato una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Angri in servizio di vigilanza. Secondo la comunicazione, una donna si stava pericolosamente immettendo contromano sulla carreggiata autostradale.

Intervento immediato degli agenti

Giunti rapidamente sul luogo indicato, gli agenti hanno localizzato un veicolo fermo sulla rampa di uscita dell’autostrada, in una posizione di forte rischio per la circolazione. Alla guida c’era una donna in evidente stato confusionale, con segni di disorientamento e difficoltà cognitive.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e prestato il primo soccorso alla conducente, attivando immediatamente il protocollo previsto per questi casi. Dopo l’identificazione, la donna è stata affidata ai propri familiari, prontamente avvisati.

Gratitudine e prevenzione di gravi conseguenze

I familiari hanno espresso profonda gratitudine alla Polizia Stradale per la professionalità e la rapidità dell’intervento. L’azione degli agenti ha infatti evitato gravi rischi per l’incolumità della donna stessa e degli altri utenti della strada.