Un nuovo tassello si inserisce nell’organigramma di Azione in Campania: Enrico Ditto, imprenditore di lungo corso nel settore dell’ hospitality e della formazione professionale, è il nuovo Responsabile Formazione e Lavoro del gruppo regionale del partito fondato da Carlo Calenda.

La delega arriva al termine dell’ultimo incontro di direttivo regionale, coordinato dal responsabile regionale Luigi Bosco. Si tratta di un riconoscimento importante per Ditto, da mesi osservatore privilegiato delle dinamiche lavorative e sociali dell’area e che in più occasioni si era detto pronto a dare il “suo contributo” alle istituzioni sulla scorta di una approfondita conoscenza del tessuto sociale e imprenditoriale campano.

«Ringrazio il coordinatore regionale Luigi Bosco e tutto il direttivo di Azione per la fiducia accordatami. Assumere la responsabilità di Formazione e Lavoro in Campania significa, prima di tutto, restituire dignità salariale e orizzonti di crescita ai nostri cittadini, a partire dai nostri ragazzi. Le quasi 55 mila nuove domande di NASpI e le 3,97 milioni di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate nei primi quattro mesi di quest’anno ci ricordano quanto sia urgente intervenire».

Enrico Ditto arriva in politica dopo lunghi anni di lavoro nell’ambito della formazione dei cittadini campani, specialmente dei più giovani, ed è a loro che rivolge il suo primo pensiero da neo-responsabile: «Dobbiamo costruire percorsi formativi agili, tarati sulle competenze che il tessuto produttivo realmente richiede, e utilizzare l’innovazione – penso all’intelligenza artificiale – per far dialogare in modo trasparente domanda e offerta di lavoro. Napoli e la Campania possono diventare un laboratorio nazionale di buone pratiche: meno burocrazia, più coraggio e più opportunità. È tempo di trasformare le criticità in occasioni di sviluppo condiviso».