Due fratelli, di 34 e 42 anni, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio del padre, un uomo di 71 anni la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 3 giugno. L’episodio si è verificato a Quarto, in provincia di Napoli.

Le indagini: dalla scomparsa al ritrovamento del corpo

L’allarme era lanciato con una denuncia di scomparsa presentata lo scorso 3 giugno. Immediatamente, i Carabinieri della Tenenza di Quarto, con il supporto dei militari della Compagnia di Pozzuoli, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’allontanamento.

Durante una perquisizione nell’abitazione dei due fratelli, gli inquirenti hanno fatto una scoperta drammatica: il corpo dell’uomo è rinvenuto all’interno di una cassapanca collocata sulla terrazza dell’abitazione.

L’accusa: omicidio e occultamento di cadavere

I due figli sono arrestati con l’accusa di omicidio, e non si esclude l’aggravante dell’occultamento di cadavere, viste le modalità del ritrovamento. Al momento, le indagini sono in corso per ricostruire il movente e la dinamica dell’omicidio, nonché per accertare eventuali responsabilità ulteriori.

Indagini coordinate dalla Procura

La Procura della Repubblica competente ha coordinato le attività investigative, che proseguiranno nei prossimi giorni con interrogatori e ulteriori accertamenti tecnici. L’obiettivo è infatti fare piena luce su un caso che ha scosso profondamente la comunità locale.