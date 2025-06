Dal mese di luglio 2025 entra in vigore il nuovo Bonus Giovani INPS, un incentivo economico destinato alle aziende che assumono giovani tra i 18 e i 35 anni con contratto a tempo indeterminato. La misura, introdotta dal Decreto Coesione e inquadrata nel Programma Nazionale Giovani e Donne nel Lavoro 2021–2027, punta a stimolare l’occupazione giovanile stabile e a lungo termine.

Cos’è il Bonus Giovani INPS

Il bonus prevede un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 500 euro al mese per ogni lavoratore assunto. L’esonero non comprende i contributi dovuti all’INAIL.

L’incentivo è riconosciuto in due casi:

nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori tra i 18 e i 35 anni;

trasformazioni di contratti a termine in rapporti di lavoro stabili.

Condizione essenziale per ottenere il bonus è quindi che l’assunzione comporti un incremento netto dell’organico aziendale. In altre parole, il numero complessivo dei dipendenti deve aumentare rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, come stabilito dal Decreto-legge n. 60/2024, articolo 22, comma 1.

Requisiti per accedere all’incentivo

Per usufruire del Bonus Giovani, l’azienda deve rispettare le seguenti condizioni:

Assumere o stabilizzare giovani tra 18 e 35 anni con contratto a tempo indeterminato;

Garantire un incremento netto dell’occupazione;

Rientrare nei limiti di spesa autorizzati dal programma europeo di riferimento;

Inviare all’INPS una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti attraverso l’apposito modulo aggiornato.

Il beneficio sarà erogato mensilmente e durerà per tutto il periodo coperto dalla normativa, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

Un investimento per il futuro occupazionale

Il Bonus Giovani INPS non è solo un sostegno temporaneo per le imprese, ma un intervento strategico per favorire un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. L’obiettivo è incoraggiare le aziende ad investire in risorse giovani con contratti stabili, promuovendo allo stesso tempo la riduzione della disoccupazione giovanile e il rilancio dell’economia nazionale.