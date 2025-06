In un periodo di crescente instabilità economica, il governo italiano ha introdotto nuovi strumenti di sostegno rivolti alle famiglie. Tra questi spicca un contributo economico poco conosciuto ma potenzialmente determinante: si tratta del Bonus nuovi nati 2025, erogato direttamente dall’INPS per ogni bambino nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.

Chi può beneficiarne

Il bonus è rivolto a:

cittadini italiani,

cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Per accedere al beneficio, è fondamentale che l’ISEE minorenni del nucleo familiare non superi i 40.000 euro annui. Questo indicatore tiene conto della situazione economica del nucleo del minore, risultando particolarmente rilevante nei casi in cui i genitori non siano coniugati o conviventi.

Importo e modalità di erogazione

Il bonus consiste in un’erogazione una tantum di 1.000 euro, accreditati direttamente sul conto corrente del richiedente. Non è necessario presentare domanda per ogni mese: si tratta di un contributo unico e immediato, finalizzato a sostenere le spese iniziali legate alla nascita o all’ingresso in famiglia di un bambino.

Come richiederlo

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla nascita o dall’adozione del minore. Tuttavia, in deroga, se la nascita o adozione è avvenuta prima del 17 aprile 2025, data di attivazione del servizio INPS, il termine per fare richiesta è fissato al 16 giugno 2025.

È possibile inviare la domanda attraverso diverse modalità:

tramite il sito ufficiale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;

utilizzando l’app mobile INPS;

contattando il contact center dell’istituto;

rivolgendosi a un patronato o CAF abilitato.

Documenti necessari

Per completare correttamente la richiesta, occorre disporre di:

carta d’identità del genitore richiedente;

certificato di nascita o adozione del minore;

Tessera Sanitaria del bambino, indispensabile per l’identificazione anagrafica e sanitaria.

Altri bonus cumulabili: fino a 12.511 euro per figlio

Il Bonus nuovi nati può essere cumulato con altri strumenti di sostegno alla genitorialità, tra cui:

Assegno Unico Universale: fino a 5.474,40 euro annui;

Bonus Nido: fino a 3.600 euro annui;

Assegno di maternità dei Comuni: 2.037 euro;

Bonus Latte Artificiale: fino a 400 euro;

Bonus Nascita: 1.000 euro.

Nel complesso, un nucleo familiare in possesso dei requisiti può arrivare a ricevere oltre 12.500 euro nel primo anno di vita del figlio, un supporto importante in un contesto economico difficile.