A partire da giugno 2025, i nuclei familiari con redditi medio-bassi potranno beneficiare di un sconto straordinario in bolletta pari a 200 euro, valido per le utenze di energia elettrica, gas e acqua. Il provvedimento, contenuto nel decreto Bollette del 28 febbraio 2025 e convertito in legge ad aprile, è stato pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica e affianca il consueto bonus sociale già previsto da Arera.

A chi spetta il bonus: i requisiti ISEE

Lo sconto non sarà automatico per tutti, ma riservato alle famiglie con un ISEE compreso tra 9.530 euro e 25.000 euro. Chi ha già diritto al bonus sociale ordinario riceverà il contributo aggiuntivo in automatico, senza ulteriori adempimenti.

Invece, chi non percepisce già il bonus sociale dovrà:

presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE;

attendere la verifica dei requisiti da parte dell’INPS e del Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che incrocia le informazioni relative ai contratti di fornitura.

Tempistiche: quando arriva lo sconto in bolletta

Il contributo da 200 euro sarà accreditato a partire da luglio 2025, ma solo per i beneficiari già riconosciuti dal sistema. Per gli altri nuclei familiari, l’accredito arriverà entro tre mesi, una volta completati i controlli.

Lo sconto sarà visibile direttamente in bolletta e sarà applicato dai fornitori energetici, che riceveranno l’elenco dei beneficiari dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sulla base dei dati trasmessi dall’INPS.

Una platea potenzialmente più ampia

Grazie alla nuova modalità di calcolo dell’ISEE, che esclude dai redditi i titoli di Stato e i buoni postali fino a 50.000 euro, molte famiglie che in precedenza superavano i limiti potrebbero ora rientrare nella soglia dei 25.000 euro. Questo ampliamento potrebbe far crescere la platea dei beneficiari fino a 5 milioni di famiglie, rispetto ai 3 milioni inizialmente stimati.

Tuttavia, lo stanziamento previsto di 1,65 miliardi di euro potrebbe non essere sufficiente per coprire tutti i potenziali aventi diritto.