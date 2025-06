Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, i carabinieri di Napoli sono intervenuti presso l’Istituto Comprensivo Perasso, situato in via Provinciale Botteghelle di Portici 505, nel quartiere Barra, a seguito del crollo di circa 20 metri quadrati del solaio in un’aula didattica. Secondo quanto riportato dai militari dell’Arma, al momento del crollo non erano presenti studenti all’interno della struttura scolastica. L’edificio era infatti occupato unicamente dal personale amministrativo, che è rimasto illeso.

In corso le verifiche sulla sicurezza strutturale

L’area interessata è messa in sicurezza e sono attualmente in corso i rilievi tecnici per accertare le cause del cedimento. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i tecnici comunali e i vigili del fuoco per valutare l’agibilità dei locali.

La preoccupazione per l’edilizia scolastica

L’episodio riaccende l’attenzione sullo stato dell’edilizia scolastica nella città di Napoli e, più in generale, sul territorio nazionale. Si attendono nelle prossime ore comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Napoli e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in merito all’eventuale sospensione delle attività didattiche o alla temporanea chiusura dell’edificio per motivi di sicurezza.