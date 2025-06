Dramma nella serata di ieri a Benevento, dove un uomo di 70 anni, A.B., originario del capoluogo sannita, è morto sul colpo dopo essere precipitato da un soppalco interno a un locale in cui abitava.

La struttura ha ceduto: caduta da tre metri

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Traiano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Benevento, l’uomo viveva da qualche tempo in un locale a piano terra precedentemente adibito ad uso commerciale. Al momento della tragedia, A.B. era salito su un soppalco alto circa tre metri. La struttura avrebbe ceduto improvvisamente, causando la caduta fatale.

A dare l’allarme un familiare preoccupato

A lanciare l’allarme è stato un familiare che, non riuscendo a mettersi in contatto con il congiunto, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 e i militari dell’Arma, ma non è stato possibile salvare la vita all’uomo.

Salma trasferita al San Pio per l’autopsia

Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Anzalone, ha disposto il trasferimento della salma alla sala mortuaria dell’ospedale San Pio, in attesa dell’autopsia che chiarirà le cause esatte del decesso.