Drammatico ritrovamento nella tarda serata di ieri: il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente giovane, è stato individuato lungo i binari della linea ferroviaria, in prossimità della stazione ferroviaria di Casalnuovo.

L’allarme è scattato intorno alle ore 22, quando alcuni passanti hanno notato qualcosa di anomalo lungo i binari. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia municipale e una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza l’area e facilitato le operazioni di recupero.

Da accertare dinamica e identità della vittima

Al momento non sono resi noti né l’identità della vittima né le cause del decesso. Le autorità stanno vagliando due ipotesi principali: un possibile gesto volontario oppure un incidente ferroviario. Entrambe le piste restano aperte, in attesa degli accertamenti medico-legali e dell’analisi delle immagini di videosorveglianza eventualmente disponibili in zona.

I pochi testimoni presenti, sotto shock per l’accaduto, non hanno saputo fornire elementi utili a chiarire la dinamica.

La linea ferroviaria interrotta per ore

Il traffico ferroviario ha subito interruzioni e ritardi, con disagi per i passeggeri e la temporanea sospensione del servizio in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di rilievo da parte degli inquirenti.