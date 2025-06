Un macabro ritrovamento è avvenuto nelle campagne dell’Irpinia. Un corpo carbonizzato è stato scoperto all’interno di un’auto in fiamme, in una zona boschiva situata lungo la strada provinciale che collega Monteforte Irpino e Forino, in provincia di Avellino.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato nella tarda mattinata, quando alcuni residenti hanno notato il veicolo avvolto dalle fiamme nella località Breccelle, un’area appartata e immersa nel verde. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio. Una volta spente le fiamme, è emersa la tragica scoperta: all’interno dell’auto si trovava un corpo completamente bruciato.

Indagini in corso e prime ipotesi

I Carabinieri, subito intervenuti insieme ai tecnici forensi, hanno isolato la zona e avviato i rilievi. Al momento, l’identità della vittima non è ancora stata confermata, ma si ipotizza possa trattarsi di un uomo.

Sebbene non si escluda alcuna pista investigativa, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella di un gesto volontario. Tuttavia, saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini tecniche a fornire elementi più concreti nelle prossime ore.

Zona sotto sequestro

Per consentire lo svolgimento delle indagini, l’intera area è stata messa sotto sequestro. Gli investigatori stanno acquisendo immagini di videosorveglianza lungo la strada provinciale e ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver notato movimenti sospetti o veicoli in transito.