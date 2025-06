Dopo i recenti episodi registrati nei supermercati di Pagani e Angri, un nuovo colpo è stato messo a segno nella frazione San Pietro di Scafati, in via De Gasperi. Secondo quanto riferito, due persone armate di pistola e con il volto coperto da mascherine sono entrate in un’attività commerciale e hanno sottratto l’intero incasso.

L’episodio si inserisce in una serie di rapine che sta interessando il territorio dell’Agro nocerino-sarnese, suscitando preoccupazione tra commercianti e residenti. Al momento, le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili alle indagini per risalire all’identità dei responsabili. Eventuali segnalazioni da parte di testimoni o cittadini possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti.